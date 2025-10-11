Rinderknech remontó a Medvedev y se medirá con su primo en la final de Shanghái

El francés Arthur Rinderknech (58° del ATP) completó la historia más inesperada del Masters 1.000 de Shanghái tras remontar al ruso Daniil Medvedev (4°) por 6-4, 2-6 y 4-6, sellando una inédita final familiar ante su primo Valentin Vacherot (204°).

El galo, que había perdido cinco de sus seis semifinales ATP previas, firmó una actuación de madurez para revertir un inicio adverso y concretar la revancha del Abierto de Estados Unidos 2022 ante un rival que no pudo repetir su gran logro de 2019 en el torneo asiático

La primera manga se definió pronto, ya que un quiebre de Medvedev fue suficiente para sacarlo adelante, pero luego fue Rinderknech quien forzó la ruptura para dejar tambaleando a su oponente en el según set. En el episodio final, ambos lucharon hasta el punto de juego, donde el francés consiguió imponerse.

Con este resultado, la final en el certamen de China adquiere un condimento especial teniendo al monegasco Vacherot como el primero de su país en disputar una definición tras imponerse a Djokovic. El partido tendrá lugar la madrugada de este domingo a las 05:30 horas (08:30 GMT).

