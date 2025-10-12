Valentin Vacherot venció a Arthur Rinderknech y conquistó su primer título ATP en Shanghái

El tenista monegasco Valentin Vacherot (204° del ATP) hizo historia este domingo después de conquistar su primer título profesional tras derrotar a su primo, el francés Arthur Rinderknech (54°), por 4-6, 6-3 y 6-3 en la final del Masters 1.000 de Shanghái.

Aunque el galo dominó las acciones durante el primer set, cerrándolo sin conceder quiebres. Desde el segundo parcial, el monegasco tomó el control con una actitud más agresiva y mayor regularidad en el saque, consiguiendo así una ruptura clave en el octavo juego para igualar todo.

Finalmente, la tercera manga se decidió desde el inicio cuando Rinderknech tuvo una pérdida en su servicio que lo hizo remar desde atrás. Aunque batalló, sobre todo en el quinto game, volvió a tener un error no forzado con el que sucumbió para darle el título a su primo.

Con esta victoria, Vacherot escalará más de 160 puestos en el ranking mundial y, a sus 26 años, se convirtió en el primer jugador de Mónaco en ganar un torneo de esta categoría, coronando una semana inolvidable en la que también eliminó a Novak Djokovic en semifinales.