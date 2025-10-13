Chile Open anunció fecha para la qualy y el cuadro principal del torneo en 2026

Este lunes la organización del Chile Open entregó importantes novedades con respecto a la edición 2026 del certamen, el cual como ha sido tradición, fue programado para la última semana de febrero en San Carlos de Apoquindo.

La acción arrancará específicamente el sábado 21 con la etapa clasificatoria, la cual se extenderá hasta el domingo 22, mientras que el cuadro principal se extenderá hasta el 1 de marzo.

Además, Catalina Fillol, directora del torneo, informó que la competición contará con nuevos auspiciadores.

El próximo año, el ATP 250 de Santiago contará con climatización evaporativa sustentable de los espacios VIP y Village, lo que mejorará las condiciones del recinto para los jugadores y asistentes, utilizando además un menor costo energético.