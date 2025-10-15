Mateo Berrettini es el primer confirmado para el ATP 250 de Santiago 2026

Matteo Berrettini (61° de la ATP) fue confirmado para una nueva edición del ATP 250 de Santiago en las canchas de San Carlos de Apoquindo que se realizará entre el 21 de febrero al 1 de marzo de 2026.

El principal torneo de tenis del país está tomando forma y este miércoles se confirmó al primer jugador que participará, y se trata nada menos de un ex 6 del mundo el italiano Matteo Berrettini, finalista en Wimbledon 2021.

"Hola chicos, soy Matteo Berrettini. Estoy muy contento de confirmar que voy a jugar por primera vez en Chile al BCI Seguros Chile Open. Estoy muy contento de vivir toda la energía de los fans chilenos, entonces nos vemos ahí y necesito mucha energía", expresó el nacido en Roma, de 29 años, en un video difundido por el torneo en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bci Seguros ChileOpen (@chileopen)

Berrettini, ganador de 10 títulos ATP en su carrera, está luchando por recuperar terreno tras constantes lesiones sufridas en el último tiempo.