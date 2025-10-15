Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago21.7°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile

Mateo Berrettini es el primer confirmado para el ATP 250 de Santiago 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El exnúmero 6 del mundo dirá presente en la competencia que se desarrollará el próximo año.

Mateo Berrettini es el primer confirmado para el ATP 250 de Santiago 2026
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Matteo Berrettini (61° de la ATP) fue confirmado para una nueva edición del ATP 250 de Santiago en las canchas de San Carlos de Apoquindo que se realizará entre el 21 de febrero al 1 de marzo de 2026.

El principal torneo de tenis del país está tomando forma y este miércoles se confirmó al primer jugador que participará, y se trata nada menos de un ex 6 del mundo el italiano Matteo Berrettini, finalista en Wimbledon 2021.

"Hola chicos, soy Matteo Berrettini. Estoy muy contento de confirmar que voy a jugar por primera vez en Chile al BCI Seguros Chile Open. Estoy muy contento de vivir toda la energía de los fans chilenos, entonces nos vemos ahí y necesito mucha energía", expresó el nacido en Roma, de 29 años, en un video difundido por el torneo en sus redes sociales.

Berrettini, ganador de 10 títulos ATP en su carrera, está luchando por recuperar terreno tras constantes lesiones sufridas en el último tiempo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada