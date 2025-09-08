Carlos Alcaraz se bajó del equipo español de Copa Davis

Carlos Alcaraz, nuevo número uno del mundo tras su victoria en el Abierto de Estados Unidos, y Alejandro Davidovich decidieron bajarse del equipo de Copa Davis de España de cara al duelo ante Dinamarca por la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis, que se disputará el próximo fin de semana en Marbella (Málaga).

Ante estas bajas completarán la selección Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño, que se unen a los también inicialmente convocados Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Alcaraz, que logró el sexto torneo del Grand Slam y el segundo en Nueva York de su carrera, al imponerse este domingo al italiano Jannik Sinner, justificó "fatiga muscular y mental" para esta decisión, en tanto que Davidovich adujo "cansancio" a causa de un calendario muy cargado, precisa la RFET.

Así, Munar será de partida el que lidere el equipo que capitanea David Ferrer en la confrontación en la que España tratará de obtener el billete para la fase final que se disputará en noviembre en Bolonia (Italia).