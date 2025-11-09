Alcaraz debutó con victoria en las Finales ATP y dio un paso para cerrar el año como número 1
"Carlitos" tumbó a De Miñaur para quedar ad portas de asegurar el liderato en el ranking mundial en el fin de la temporada.
El tenista español Carlos Alcaraz inició con éxito las Finales ATP de Turín con una importante victoria sobre el australiano Alex de Miñaur (7° del ranking) en dos sets, un resultado que lo posiciona más cerca de finalizar el año como número 1 mundial en su batalla con Jannik Sinner (2°).
El partido, disputado este sábado, fue una prueba de carácter para Alcaraz, especialmente en un primer set dramático. El murciano llegó a tener una ventaja de 4-1 y 0-40, pero De Miñaur reaccionó de manera inesperada, forzando el "tie-break". Sin embargo, Alcaraz mostró su resiliencia al encadenar cuatro puntos consecutivos para llevarse la manga.
Tras el ajustado primer set, Alcaraz mostró una solidez arrolladora para dominar y desarmar a su rival, firmando un resultado final de 7-6(5) y 6-2 en una hora y 40 minutos.
Esta victoria es crucial para Alcaraz, pues quedó a solo dos victorias de asegurar la primera posición del ranking a final de año. De Miñaur, por su parte, a pesar de ser el jugador con más victorias en pista dura este año (42), no pudo romper la racha negativa ante Alcaraz, quien ahora lidera el cara a cara 5-0.
El próximo rival de Carlos Alcaraz en las Finales ATP será el estadounidense Taylor Fritz (4°).