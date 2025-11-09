Alcaraz debutó con victoria en las Finales ATP y dio un paso para cerrar el año como número 1

El tenista español Carlos Alcaraz inició con éxito las Finales ATP de Turín con una importante victoria sobre el australiano Alex de Miñaur (7° del ranking) en dos sets, un resultado que lo posiciona más cerca de finalizar el año como número 1 mundial en su batalla con Jannik Sinner (2°).

El partido, disputado este sábado, fue una prueba de carácter para Alcaraz, especialmente en un primer set dramático. El murciano llegó a tener una ventaja de 4-1 y 0-40, pero De Miñaur reaccionó de manera inesperada, forzando el "tie-break". Sin embargo, Alcaraz mostró su resiliencia al encadenar cuatro puntos consecutivos para llevarse la manga.

Tras el ajustado primer set, Alcaraz mostró una solidez arrolladora para dominar y desarmar a su rival, firmando un resultado final de 7-6(5) y 6-2 en una hora y 40 minutos.

Esta victoria es crucial para Alcaraz, pues quedó a solo dos victorias de asegurar la primera posición del ranking a final de año. De Miñaur, por su parte, a pesar de ser el jugador con más victorias en pista dura este año (42), no pudo romper la racha negativa ante Alcaraz, quien ahora lidera el cara a cara 5-0.

El próximo rival de Carlos Alcaraz en las Finales ATP será el estadounidense Taylor Fritz (4°).