Alcaraz derrotó a Auger-Aliassime y se citó con Sinner en la final de la Copa de Maestros

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) se clasificó este sábado para su primera final de la Copa de Maestros tras imponerse con autoridad al canadiense Félix Auger-Aliassime (8°) por 6-2 y 6-4, citándose con el italiano Jannik Sinner (2°) en la definición por el título.

El murciano, invicto en el torneo, confirmó en Turín el dominio que exhibió durante toda la semana y rompió pronto el ritmo de su rival en el cuarto juego para después sellar, con otro quiebre, un primer set sin sobresaltos.

Aunque Auger-Aliassime elevó su nivel en el segundo episodio, el español mantuvo la calma en los momentos decisivos. Con 4-4, firmó un juego en blanco que desató al público del Inalpi Arena, y en el siguiente turno de resto cerró el duelo forzando el error final del canadiense.

Alcaraz peleará este domingo por su primer título de Maestro ante un Sinner que no cede un set en este torneo desde la final de 2023. Será el sexto enfrentamiento del año entre ambos y la séptima final consecutiva este domingo 16 de noviembre a las 14:00 horas (17:00 GMT).