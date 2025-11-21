Carlos Alcaraz blindó su marca y patentó hasta sus golpes en la oficina de propiedad intelectual

Tras coronar una temporada 2025 superlativa como el mejor tenista del mundo, el español Carlos Alcaraz tomó conciencia de su impacto mediático y decidió proteger comercialmente su imagen a escala global. El joven tenista registró en el mercado europeo las marcas "Carlos Alcaraz", "Fundación Carlos Alcaraz Garfia" y hasta la silueta de uno de sus golpes más característicos: La volea en la red.

Ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), el murciano, de 22 años, se reservó los derechos de su nombre en una amplia gama de sectores, que incluyen desde calzado y ropa hasta equipos deportivos. Sin embargo, lo más llamativo fue la inclusión de la silueta de su volea de derecha, un movimiento de gran agilidad y precisión que se ha vuelto una de sus jugadas más emblemáticas.

Esta medida no es nueva en el mundo del deporte. Alcaraz sigue los pasos de otras grandes figuras como los futbolistas Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes han registrado sus famosas celebraciones de gol. En el tenis, los miembros del 'Big Three', Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, también tienen sus nombres y logotipos protegidos legalmente.

Con licencias junto a algunas de las marcas más importantes del planeta, Carlos Alcaraz demostró que su dominio no solo se extiende a las canchas. Incluso en este terreno, superó a su gran rival y amigo, el italiano Jannik Sinner, quien solo cuenta con dos marcas registradas.