Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

[VIDEO] Carlos Alcaraz fue premiado por "el mejor punto del año" en el ATP 2025

El murciano superó con un globo entre sus piernas a Daniel Altmaier.

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) consiguió en este exitoso 2025 el mejor punto del año con un espectacular globo golpeando la bola entre sus piernas en el partido que venció frente al alemán Daniel Altmaier en el ATP 500 de Montecarlo el pasado abril.

El murciano, quien se llevó ese encuentro de octavos de final por parciales de 6-3 y 6-1, posteriormente acabó conquistando el título en el Principado de Mónaco.

En esta decisión, Alcaraz se impuso a otros candidatos como el búlgaro Grigor Dimitrov y el polaco Hubert Hurkacz, quienes protagonizaron también dos increíbles puntos ganadores desde el suelo.

