Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago10.0°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

[VIDEO] ¡Platinado! Carlos Alcaraz sorprendió con un atrevido cambio de look tras ganar el US Open

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En su natal Murcia el español renovó su imagen.

[VIDEO] ¡Platinado! Carlos Alcaraz sorprendió con un atrevido cambio de look tras ganar el US Open
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista español Carlos Alcaraz volvió a su natal Murcia y una las primeras cosas que hizo al llegar desde Estados Unidos, donde el domingo conquistó su segundo título en el US Open y recuperó el número 1 de la ATP, fue hacerse un atrevido cambio de look profundizando en el rapado que le hizo su hermano en Nueva York y tintándose el pelo de blanco reluciente.

El jugador de 22 años se puso en manos de Víctor Martínez, su peluquero personal, y éste subió a redes sociales el resultado de su trabajo.

El reportaje videográfico y fotográfico lo acompañó de una frase con dedicatoria para el líder del tenis mundial.

"Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra. Nuevamente número 1 y look nuevo. Carlitos Alcaraz, estamos locos", escribió Víctor en sus redes sociales.

Mira acá el look del tenista

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada