[VIDEO] ¡Platinado! Carlos Alcaraz sorprendió con un atrevido cambio de look tras ganar el US Open

El tenista español Carlos Alcaraz volvió a su natal Murcia y una las primeras cosas que hizo al llegar desde Estados Unidos, donde el domingo conquistó su segundo título en el US Open y recuperó el número 1 de la ATP, fue hacerse un atrevido cambio de look profundizando en el rapado que le hizo su hermano en Nueva York y tintándose el pelo de blanco reluciente.

El jugador de 22 años se puso en manos de Víctor Martínez, su peluquero personal, y éste subió a redes sociales el resultado de su trabajo.

El reportaje videográfico y fotográfico lo acompañó de una frase con dedicatoria para el líder del tenis mundial.

"Los hombres se visten por los pies y este tío tiene palabra. Nuevamente número 1 y look nuevo. Carlitos Alcaraz, estamos locos", escribió Víctor en sus redes sociales.

Mira acá el look del tenista