Cristian Garin superó a Alex Barrena y se instaló en cuartos de final en Montevideo

El chileno Cristian Garin, 105° en el ranking mundial, superó al argentino Alex Barrena (176°) y se instaló en los cuartos de final del Challenger de Montevideo, en Uruguay.

Garin, quinto favorito en la arcilla uruguaya, necesitó una hora y 23 minutos para imponerse por 6-2 y 6-4 ante el trasandino.

En cuartos de final, Garin enfrentará al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (169°), quien venció al ecuatoriano Alvaro Guillen por 2-6, 6-3 y 6-4.

En el historial, Garin y Vallejo se han enfrentado en dos ocasiones, en esta misma temporada; el chileno ganó en el Challenger de Antofagasta, y el paraguayo hizo lo propio en Costa de Sauipe.