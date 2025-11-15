Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Cristian Garin y Tomás Barrios se ven las caras en las semifinales del Challenger de Montevideo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el resultado en Cooperativa.cl.

Cristian Garin y Tomás Barrios se ven las caras en las semifinales del Challenger de Montevideo
El Challenger de Montevideo tendrá este sábado un imperdible cruce en semifinales cuando Cristian Garin (105° del ATP) y Tomás Barrios (111°) protagonicen un duelo de chilenos para alcanzar la final del torneo uruguayo.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

 

