¿Cuándo y dónde ver a Cristian Garín en la final del Challenger de Montevideo?

Cristian Garín (105° del ATP) buscará coronar su repunte de fin de temporada cuando dispute la final del Challenger de Montevideo ante el peruano Ignacio Buse (110°).

La raqueta criolla viene de imponerse en semifinales a su compatriota Tomás Barrios (111°) por parciales de 4-6, 6-4 y 6-1. Tras esto, se medirá por primera vez al joven exponente de 21 años en el circuito.

El partido está programado para este domingo 16 de noviembre, a partir de las 17:30 horas de Chile (20:30 GMT), en la cancha central del certamen uruguayo y podrá seguirse en el streaming de Disney+.

Así mismo, podrás seguir el desarrollo punto a punto de esta final y todos sus pormenores en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.