Matías Soto se consagró en el Challenger de Curitiba y sumó su quinto título en dobles

El tenista nacional Matías Soto (136° en dobles ATP) se coronó campeón del Challenger de Curitiba junto al boliviano Federico Zeballos (134°), tras vencer por 6-4 y 7-5 al mexicano Miguel Ángel Reyes (87°) y al ecuatoriano Gonzalo Escobar (88°).

En un primer set muy equilibrado, los vencedores quebraron en el décimo juego y cerraron el parcial por 6-4 con solidez desde el fondo de la cancha. Ya en el segundo, el trámite se mantuvo parejo hasta el tiebreak, donde la sincronía permitió sellar un 7-5.

Con este triunfo, el copiapino alcanzó su quinto título de la temporada en la categoría Challenger —tras conquistar Santiago, Asunción y Concepción junto al estadounidense Vasil Kirkov, y Segovia junto al propio Zeballos—, reafirmando su condición de mejor doblista chileno del momento.

Soto, que también había ganado en Curitiba en 2024 junto a Fernando Romboli, llegó así a 11 trofeos Challenger en su carrera y 15 títulos profesionales en total. Gracias a este logro, escalará hasta el puesto 123° del ranking ATP de dobles, su mejor ubicación histórica.