Sin duelo de chilenos: Barrios se despidió en cuartos del Challenger de Antofagasta

El Challenger de Antofagasta se quedó sin un estelar duelo de chilenos en la semifinal del torneo luego de que Tomás Barrios (137° del ATP) se despidiese en cuartos de final tras caer por parciales de 3-6 y 2-6 ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (268°), quien se citó con Cristian Garin (125°).

La primera manga entre ambos contendientes ofreció un interminable juego de rupturas. El guaraní logró tomar la ventaja 0-2 en el segundo game, pero rápidamente el nacional respondió y ambos se mantuvieron en esa tónica por los próximos dos puntos, quedando así un 2-4 en favor del forastero.

Finalmente, Vallejo aprovechó el ímpetu para cerrar con un 3-6 e iniciar con un luchado punto en el segundo set, donde Barrios tuvo 3 veces el punto de ventaja. No obstante, el chillanejo entregó su servicio en el tercer y séptimo juego, siendo derrotado en poco más de una hora y media.

Ahora, Adolfo Daniel Vallejo continuará su camino ante otro chileno como Garin, quien viene de superar ajustadamente al libanés Hady Habib (175°). Ambos se verán las caras este sábado no antes de las 12:30 horas (15:30 GMT).