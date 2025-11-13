Tomás Barrios avanzó a cuartos en Montevideo tras despachar a Franco Roncadelli

El chileno Tomás Barrios, 111° en el ranking mundial, ratificó su condición de octavo favorito y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Montevideo, tras vencer al tenista local Franco Roncadelli (366°).

El oriunfo de Chillán no tuvo contratiempos y se impuso con un doble 6-3 ante el uruguayo, en una hora y 23 minutos de partido.

En cuartos de final, Barrios enfrentará al español Carlos Taberner (104°), quien se exigió por dos horas y 19 minutos para superar al checo Zdenek Kolar (224°) por 7-6(2) y 6-3.

Será el tercer enfrentamiento de Barrios con Taberner, con historial positivo para el chileno, con dos triunfos: El primero fue en el ATP de Santiago, en 2020, y el segundo este año, en la semifinal del Challenger en Punta del Este.