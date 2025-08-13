Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.4°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Tomás Barrios avanzó con sólido triunfo a los cuartos de final en Barranquilla

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El chileno venció al ecuatoriano Andrés Andrade.

Tomás Barrios avanzó con sólido triunfo a los cuartos de final en Barranquilla
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Tomás Barrios, 131° en el ránking ATP, ratificó su condición de segundo favorito en el Challenger de Barranquilla y avanzó este miércoles a cuartos de final tras un sólido triunfo ante el ecuatoriano Andrés Andrade (257°).

Barrios se impuso por 6-2 y 6-1 ante Andrade en poco más de una hora y media de partido en la pista dura colombiana.

En cuartos de final, Barrios enfrentará al local Johan Rodríguez (598°), quien dio la sorpresa al eliminar al ucraniano Vitaliy Sachko (222°) por 6-3 y 6-2.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada