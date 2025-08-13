Tomás Barrios avanzó con sólido triunfo a los cuartos de final en Barranquilla

El chileno Tomás Barrios, 131° en el ránking ATP, ratificó su condición de segundo favorito en el Challenger de Barranquilla y avanzó este miércoles a cuartos de final tras un sólido triunfo ante el ecuatoriano Andrés Andrade (257°).

Barrios se impuso por 6-2 y 6-1 ante Andrade en poco más de una hora y media de partido en la pista dura colombiana.

En cuartos de final, Barrios enfrentará al local Johan Rodríguez (598°), quien dio la sorpresa al eliminar al ucraniano Vitaliy Sachko (222°) por 6-3 y 6-2.