Tomás Barrios batió a Mateus Alves y avanzó a semifinales en el Challenger de Cali

El tenista chileno Tomás Barrios, 137° en el ranking mundial, avanzó a las semifinales del Challenger de Cali, tras vencer al brasileño Mateus Alves (462°) en un duelo marcado por la intensa lluvia en la ciudad colombiana.

El chileno no solo mostró gran solidez con su servicio, sino que además supo atacar en los momentos precisos a su rival, consiguiendo un inapelable triunfo por 6-4 y 6-2 en una hora y 37 minutos de partido.

El chillanejo arrancó con el pie derecho y logró un quiebre en el amanecer del encuentro, el cual se mantuvo sin mayores contratiempos hasta el sexto juego, momento en que las precipitaciones obligaron a detener el cotejo por largas horas, retomando las acciones poco después de las 18:00 de nuestro país.

A pesar de la larguísima interrupción, Barrios no perdió la concentración y pudo sostener la ventaja, cimentando un cómodo 6-4 en la primera manga.

En el segundo set, el chillanejo mantuvo la contundencia y abrochó su clasificación a semis con un holgado 6-2.

En búsqueda de la final del certamen cafetalero, Barrios se verá las caras con el ganador del cruce entre el argentino Juan Bautista Torres (418°) y el local Nicolas Mejía (198°).