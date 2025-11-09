Tomás Barrios se coronó campeón en el Challenger de Lima 2 y conquistó su tercer título del año

El chileno Tomás Barrios, 122° en el ranking mundial, se coronó campeón este domingo en el Challenger de Lima 2, en Perú, tras vencer en la final al brasileño Joao Reis da Silva (211°), y conquistó su tercer título del año.

El oriundo de Chillán tuvo que exigirse para imponerse ante el brasileño y después de dos horas y seis minutos, Barrios ganó por 7-6(5) y 7-6(3).

Este es el tercer título de Barrios en el año, tras haber ganado los Challenger de Campinas y Cali.

Barrios, además, completó una semana perfecta en la capital peruana, en un torneo en donde incluso hizo historia, ya que disputó en cuartos de final el partido más largo en la historia del Challenger Tour, venciendo en cuatro horas y 24 minutos al argentino Juan Bautista Torres.

Gracias a esta victoria, Barrios aparecerá este lunes en el lugar 111° del ranking de la ATP.

El próximo desafío de Barrios será el Challenger de Montevideo, en Uruguay.