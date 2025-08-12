Tomás Barrios tuvo debut triunfal en el Challenger de Barranquilla

El chileno Tomás Barrios, 131° en el ranking mundial, tuvo un debut triunfal este martes en el Challenger de Barranquilla, en Colombia, al vencer al tenista japonés Kenta Miyoshi (548°).

Barrios, segundo favorito en el torneo, evitó complicaciiones ante el asiático y se impuso por 6-1 y 7-5 en una hora y 18 minutos de juego.

Con esta victoria, Barrios dio otro paso más rumbo a su meta, que es llegar al Top 100, tal como declaró en entrevista con Clay Tenis, replicada por RG Media.

En la próxima ronda, Barrios enfrentará al ecuatoriano Andrés Andrade (257°), quien eliminó al local Samuel Linde (741°) por 7-5 y 6-2.