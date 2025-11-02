Chile conoció sus rivales en la Billie Jean King Cup y la Davis Cup Junior Finals 2025

Este domingo se efectuó el sorteo oficial que determinó la conformación de los grupos para la Billie Jean King Cup by Gainbridge Junior Finals (mujeres) y la Davis Cup Junior Finals (hombres) Santiago 2025, competencias que reúnen a las mejores selecciones juveniles Sub 16 de tenis del mundo.

En la Davis Cup Junior Finals, los cuatro primeros países sembrados son Estados Unidos, campeón defensor, Japón, República Checa y Francia. Mientras que en la Billie Jean King Cup Junior Finals, Estados Unidos también liderada las cuatro primeras siembras. Al igual que los varones, en Santiago buscarán revalidar el título del 2024. Tras las norteamericanas aparecen República Checa, Francia y Rumania.

Chile en varones integra el Grupo D junto a los franceses, Corea del Sur y China. Por los europeos, resalta la figura de Moïse Kouamé, quien ya está compitiendo en el circuito profesional, donde ya cuenta con una final y una semifinal en singles.

El capitán chileno Guillermo Hormazábal analiza el grupo del conjunto local: "El sorteo estuvo bueno. Estamos en un Mundial y cualquier equipo es duro. Hay que enfrentarlo bien, estar preparados y enfocados al cien por ciento. Que los chicos tengan buena actitud y hagan lo mejor posible. Contento y listos para empezar la competencia" señaló el otrora campeón del certamen el 2001.

Por otra parte, Chile quedó ubicado en el Grupo B de la competencia femenina, junto al representativo checo, China Taipéi y Marruecos. En el equipo europeo, primer sembrado del grupo, asoma Jana Kovačková, quien con 14 años llegó a su primera final de ITF en febrero en el W15 de Sharm-el-Sheikh (Egipto).

Paulina Sepúlveda, capitana del conjunto nacional, analizó el sorteo con nuestras Gladiadoras integrando el Grupo B: "Sabemos que aquí están las mayores potencias del mundo, así que cualquier partido será duro. Nos toca China, una potencia mundial, y República Checa, con grandes jugadoras".

"Fue un sorteo normal, todos los grupos son difíciles. Lo importante es que las chicas mantengan su nivel y den todo en la cancha" señaló la ex número uno de Chile.

Este lunes 3 de noviembre se vivirá la primera jornada del campeonato, donde el equipo masculino nacional se medirá ante Francia, mientras que el conjunto femenino hará su debut frente a China Taipéi, en las canchas del Estadio Nacional.

¿Dónde se juegan la Billie Jean King Cup y la Davis Cup Junior Finals Santiago 2025?

Las finales de ambos torneos se disputarán en simultáneo entre el lunes 3 y el domingo 9 de noviembre en dos sedes capitalinas.

Las finales junior de la Billie Jean King Cup se celebrarán en el Club Manquehue, mientras que las finales junior de la Copa Davis se llevarán a cabo en el Estadio Nacional. Todos los encuentros de ambas definiciones se disputarán en arcilla.

Los partidos comenzarán a partir de las 10:30 horas, y cada serie estará compuesta por tres partidos (dos singles y un dobles). En total, se disputarán 48 partidos durante cada jornada: 16 series entre damas y varones.

Podrás seguir todo el desarrollo del Mundial Sub 16 a través de la señal de TV Mega Go, mientras que las entradas se encuentran disponibles en Passline.com.