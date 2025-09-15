Alejandro Tabilo escaló en el ranking mundial tras su paso por Guangzhou

Como cada lunes, la ATP publicó una nueva actualización del ranking mundial masculino, que incluyó un salto de Alejandro Tabilo para acercarse al Top 100.

"Jano" saltó 13 puestos para ubicarse 112° del planeta, gracias a los 50 puntos que sumó con un subcampeonato en el Challenger de Guangzhou, China.

El número 1 de Chile sigue en poder de Nicolás Jarry, que, pese a su pausa tras ser padre por tercera vez, subió un escalón, hasta el lugar 101. El chillanejo Marcelo Tomás Barrios también subió un lugar para ser 133°.

Cristian Garin, tercera raqueta nacional, bajó dos lugares hasta el 126. La mayor mejoría chilena en el ranking fue la de Diego Fernández, con un ascenso de 18 lugares, hasta el 1.009.

Respecto al Top 10 mundial, no hubo modificaciones: El español Carlos Alcaraz es el líder tras haberle arrebatado la cima a Jannik Sinner en la final del US Open.

Ranking ATP de los chilenos:

101°. Nicolás Jarry (+1), 658 puntos 112°. Alejandro Tabilo (+13), 567 126°. Cristian Garin (-2), 518 133°. Marcelo Tomás Barrios (+1), 473 287°. Matías Soto (-4), 185 804°. Daniel Núñez (-14), 31 920°. Benjamín Torrealba (-1), 20 946°. Nicolás Villalón (-4), 19 1009°. Diego Fernández (+18), 15 1078°. Nicolás Bruna (+2), 12

Top 10 mundial: