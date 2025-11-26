Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Daniel Núñez logró valioso triunfo en el Challenger de Temuco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Daniel Núñez (825° de la ATP) debutó con un gran triunfo en el Challenger de Temuco. El tenista chileno, quien la semana pasada se quedó con el título en el M15 Santiago 7, derrotó al brasileño Wilson Leite (809°) en la primera ronda del torneo en cancha dura que se disputa en La Araucanía tras dar vuelta el marcador en gran forma.

Núñez se impuso 3-6, 6-1 y 6-2 en una hora y 53 minutos de juego. Con esta victoria, el hijo del ex futbolista de O’Higgins y Universidad Católica, Mario Núñez, trepa a su mejor puesto en el ranking de la ATP.

A partir del próximo lunes será el nuevo 658° del mundo.

