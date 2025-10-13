Garin y Barrios sacaron cuentas alegres en el ranking de la ATP

Los tenistas chilenos Cristian Garin y Tomás Barrios sacaron cuentas alegres luego de la actualización de este lunes 13 de octubre en el ranking mundial de la ATP tras concretar sendos ascensos.

Mientras Alejandro Tabilo se mantuvo como número uno del país al subir un puesto para ubicarse en el casillero 73 del escalafón mundial, Garin dio un gran salto y con el título en el Challenger de Antofagasta avanzó 17 lugares para situarse 108 y de paso desplazar a Nicolás Jarry como segunda raqueta nacional.

Esto luego de que el abanderado olímpico cediera dos puestos y descendiera al puesto 109.

Tomás Barrios también tuvo un gran ascenso tras el título en el Challenger de Cali y escaló 18 posiciones para ubicarse 119°.

En la parte alta, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, escoltado por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev.

Ranking de la ATP

1° Carlos Alcaraz (España) 11.340 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.000 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.645 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.580 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.100 (0)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (0)

8° Lorenzo Musetti (Italia) 3.645 (+1)

9° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.590 (-1)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.190 (0)

Así están los chilenos