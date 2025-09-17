Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Matías Soto sufrió dura derrota y dijo adiós al Challenger de Villa María

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El copiapino ahora se desplazará a Buenos Aires para jugar el Challenger de esa ciudad.

El tenista chileno Matías Soto (287° de la ATP) sufrió un duro revés en los octavos de final del Challenger de Villa María, en Argentina, al caer en sets corridos ante el italiano Francesco Maestrelli (159°).

El jugador nacional solo pudo ofrecer algo de lucha en el segundo set, cuando llegó a ponerse 1-3 con quiebre a favor, pero el europeo se recuperó rápido y terminó imponiéndose por 6-2 y 6-4 en una hora y 36 minutos.

Pese a la caída, Soto sumará cuatro puntos en la ATP lo que le vale escalar nueve posiciones y ubicarse 278° en el Ranking Live.

El próximo desafío del nacido en Copiapó será el Challenger de Buenos Aires donde está inscrito en la qualy, aunque está a una baja del cuadro principal.

