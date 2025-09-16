Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Matías Soto volvió al circuito de Challengers con debut triunfal en Villa María

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno se trasladó a Argentina para retomar el tour.

Luego de ganar su primer partido en Copa Davis, el tenista chileno Matías Soto (287° de la ATP) volvió este martes al circuito profesional y lo hizo con un triunfo en sets corridos ante el local Carlos Zárate (966°) en la primera ronda del Challenger de Villa María, en Argentina.

Pese a la diferencia de ranking, el copiapino debió bregar para terminar imponiéndose por 6-4 y 7-5 al trasandino en una hora y 38 minutos.

En la siguiente ronda, Soto se verá las caras ante el italiano Francesco Maestrelli (159°).

Esta victoria le sirve al nacional sumar cuatro puntos y escalar 11 puestos en el Ranking Live ubicándose 276°.

