Tomás Barrios conquistó el Challenger de Cali tras una demoledora semana

El tenista chileno Tomás Barrios (137° del ATP) celebró este domingo su segundo título de la temporada 2025 al coronarse campeón del Challenger de Cali, venciendo en la final al boliviano Juan Carlos Prado (259°) por 6-1 y 6-4 en una hora y 26 minutos de juego.

Desde el inicio el chillanejo marcó claras diferencias, dominando el primer set con precisión para conseguir dos quiebres que le permitieron mostrar absoluto dominio, ganando desde el tercer game sus cinco puntos de forma consecutiva para el 6-1.

En la segunda manga, aunque Prado llegó a colocarse 4-1 arriba, nuevamente el chileno reaccionó con firmeza y rompió el saque de su oponente en dos oportunidades, confirmando su condición de primer sembrado del torneo.

Con esta victoria, Barrios alcanzó el sexto título Challenger de su carrera y el segundo en lo que va del año, tras su consagración en Campinas. Además, sumará 75 puntos ATP que le permitirán subir hasta el puesto 119° del ranking mundial, quedando a poco más de cien unidades del Top 100.

Ahora, la raqueta criolla continuará su gira sudamericana con torneos en Curitiba, Costa do Sauipe y Guayaquil, donde buscará mantener su impulso competitivo y seguir escalando posiciones.