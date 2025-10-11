Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.8°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios continuó su sólido camino y pasó a la final del Challenger de Cali

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El chillanejo irá con todo en busca del título y un importante salto en el ranking.

Tomás Barrios continuó su sólido camino y pasó a la final del Challenger de Cali
 Team Chile (X / Referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista nacional Tomás Barrios (137° ATP) dio un nuevo paso y se clasificó a la final del Challenger de Cali, al imponerse al argentino Juan Bautista Torres (418°) en las semifinales del torneo colombiano.

El chileno logró la victoria por 6-4 y 6-2, en una hora y 33 minutos de partido.

Con este triunfo, Barrios aseguró un buen salto en el ranking mundial. De momento está 124° y si es campeón este domingo pasará al puesto 118°.

El rival para el criollo en la definición será el boliviano Juan Carlos Prado (259°), quien eliminó al peruano Gonzalo Bueno (241°) por 6-3 y 7-5. El partido final se jugará este domingo 12 de octubre, en horario por definir.

El chillanejo tendrá la opción de sumar una nueva corona en la temporada, pues este año ganó el Challenger de Campinas (Brasil). Además, fue finalista en Punta del Este (Uruguay) y Mauthausen (Austria).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada