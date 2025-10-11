Tomás Barrios continuó su sólido camino y pasó a la final del Challenger de Cali

El tenista nacional Tomás Barrios (137° ATP) dio un nuevo paso y se clasificó a la final del Challenger de Cali, al imponerse al argentino Juan Bautista Torres (418°) en las semifinales del torneo colombiano.

El chileno logró la victoria por 6-4 y 6-2, en una hora y 33 minutos de partido.

Con este triunfo, Barrios aseguró un buen salto en el ranking mundial. De momento está 124° y si es campeón este domingo pasará al puesto 118°.

El rival para el criollo en la definición será el boliviano Juan Carlos Prado (259°), quien eliminó al peruano Gonzalo Bueno (241°) por 6-3 y 7-5. El partido final se jugará este domingo 12 de octubre, en horario por definir.

El chillanejo tendrá la opción de sumar una nueva corona en la temporada, pues este año ganó el Challenger de Campinas (Brasil). Además, fue finalista en Punta del Este (Uruguay) y Mauthausen (Austria).