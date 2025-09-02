Tomás Barrios sufrió una estrepitosa caída en su estreno en Sevilla

El tenista chileno Tomás Barrios (134° de la ATP) sufrió una dura caída en su debut en el Challenger de Sevilla, en España, ante el español David Jorda Sanchis (443°).

El jugador nacional se inclinó por 6-1 y 6-3 ante el jugador local en un partido que se prolongó por una hora y 11 minutos.

Este resultado supone un duro golpe para el chillanejo quien asoma como segundo singlista de cara a la confrontación de Copa Davis.

Pese a ello, el chileno está escalando dos posiciones, ubicándose 132° en el Ranking Live.