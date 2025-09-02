Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos
Tomás Barrios sufrió una estrepitosa caída en su estreno en Sevilla
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El chilleno ganó apenas cuatro juegos ante un jugador ubicado por debajo del lugar 400.
El chilleno ganó apenas cuatro juegos ante un jugador ubicado por debajo del lugar 400.
El tenista chileno Tomás Barrios (134° de la ATP) sufrió una dura caída en su debut en el Challenger de Sevilla, en España, ante el español David Jorda Sanchis (443°).
El jugador nacional se inclinó por 6-1 y 6-3 ante el jugador local en un partido que se prolongó por una hora y 11 minutos.
Este resultado supone un duro golpe para el chillanejo quien asoma como segundo singlista de cara a la confrontación de Copa Davis.
Pese a ello, el chileno está escalando dos posiciones, ubicándose 132° en el Ranking Live.