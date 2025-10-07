Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios superó con éxito su estreno en el Challenger de Cali

El chillanejo se instaló en los octavos de final del torneo colombiano.

El tenista chileno Tomás Barrios (137° de la ATP) superó con éxito su estreno en el Challenger de Cali, en Colombia al vencer en la primera ronda al mexicano Alex Hernández (444°).

El chillanejo se impuso por 6-1 y 6-3 en una hora y 15 minutos para meterse en los octavos de final del torneo.

En la próxima ronda el número cuatro de Chile se verá las caras ante el ganador del duelo entre el paraguayo Daniel Vallejo (268°), quien lo venció la semana pasada en Antofagasta, y el argentino Luciano Ambrogi (447°).

Desde ya Barrios suma cinco puntos ATP que le valen un ascenso que lo tiene situado en el 133° del Ranking Live.

