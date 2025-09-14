Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Barrios y Soto sellaron el triunfo de Chile ante Luxemburgo en el Court "Anita Lizana"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La dupla chilena conformada por Tomás Barrios y Matías Soto se impuso a Alex Knaff y Raphael Calzi, de Luxemburgo, con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3 en un resultado que le permitió al elenco nacional de Copa Davis asegurar su acceso a las Qualifiers 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados