La dupla chilena conformada por Tomás Barrios y Matías Soto se impuso a Alex Knaff y Raphael Calzi, de Luxemburgo, con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3 en un resultado que le permitió al elenco nacional de Copa Davis asegurar su acceso a las Qualifiers 2026.

