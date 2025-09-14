Barrios y Soto sellaron el triunfo de Chile ante Luxemburgo en el Court "Anita Lizana"
La dupla chilena conformada por Tomás Barrios y Matías Soto se impuso a Alex Knaff y Raphael Calzi, de Luxemburgo, con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3 en un resultado que le permitió al elenco nacional de Copa Davis asegurar su acceso a las Qualifiers 2026.
