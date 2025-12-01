Capitán de Serbia adelantó que después de Australia decidirán si Djokovic viene a Chile

El capitán del equipo serbio de Copa Davis, Viktor Troicki, comentó la posibilidad de que el exnúmero uno del mundo Novak Djokovic venga a nuestro país para enfrentar a Chile en las Qualifiers 2026, y aseguró que eso solo se decidirá luego del Abierto de Australia.

"Es una serie muy difícil para ambas naciones. Aunque éramos sembrados en el sorteo, creo que nos tocó el rival más difícil de los que no estaban sembrados en la primera ronda, especialmente porque nos toca jugar como visitantes, y sé qué tan participativo puede ser el público allá", comentó el extenista en diálogo con El Mercurio.

Aseguró que "por supuesto que queríamos jugar en casa y no tener que viajar a Chile después de estar en Australia, pero así. No nos podemos quejar y deberemos estar preparados de la mejor manera posible para enfrentar la serie".

"Tabilo, Jarry y Garin fueron jugadores del top 20 entonces sé que tienen mucha calidad, más allá de que su ranking en este momento no es tan alto como solía ser. Ellos tienen diferentes estilos de juego, lo que hacen que dispongan de un muy buen equipo", añadió.

Respecto a la posibilidad de que el ganador de 24 títulos de Grand Slam venga, Troicki fue claro: "Es demasiado pronto para decir si Novak estará o no en el equipo. Tenemos que ver después del Abierto de Australia, dependiendo del resultado, de cómo le vaya a él y de cómo se sienta. Definitivamente con él seríamos uno de los equipos más fuertes, y Novak ya nos ha ayudado muchas veces ganando su partido", expresó.