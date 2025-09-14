Chile buscará sellar la serie ante Luxemburgo con el dobles

Este domingo, en el Court Central "Anita Lizana", Chile buscará definir y sellar la serie ante Luxemburgo con el partido de dobles a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT), tras quedar en ventaja de 2-0 gracias a las victorias de Cristian Garín y Tomás Barrios en el primer día de competencia.

"Gago" (124°) logró una trabajada victoria por parciales de 6-2, 6-7(1) y 6-2 en dos horas y 28 minutos ante Aaron Gil García (1.361°), asegurando el primer punto para el equipo dirigido por Nicolás Massú.

Por su parte, Tomás Barrios (134°) también cumplió y se impuso con mayor holgura ante Alex Knaff (668°) por parciales de 6-1 y 6-2, ampliando la ventaja de la escuadra nacional.

La pareja chilena de dobles, conformada por Matías Soto (120° en la categoría) y Tomás Barrios (310°), se enfrentará a Alex Knaff (751°) y Raphael Calzi, con el objetivo de lograr la victoria necesaria para cerrar la serie y asegurarse un cupo en las Qualifiers de 2026.

La serie entre Chile y Luxemburgo contará con todos los detalles a través de la transmisión de Cooperativa Deportes y con el seguimiento en vivo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.