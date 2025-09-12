Chile inicia la serie ante Luxemburgo con el objetivo de entrar en los Qualifiers de la Copa Davis

Este sábado el Court Central "Anita Lizana" volverá a ser testigo de una definición por la Copa Davis cuando Chile arranque la serie ante Luxemburgo por el Grupo Mundial I, buscando dar un paso hacia los Qualifiers de las Finales 2026 a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT).

Pese a las ausencias de Nicolás Jarry por motivos familiares y de un Alejandro Tabilo que decidió priorizar su calendario de ATP, el equipo capitaneado por Nicolás Massú se mostró motivado de superar a su rival para dar el paso a jugar contra los mejores del mundo.

La acción comenzará con el partido que protagonizará Cristian Garín (124°), mejor calificado del equipo, midiéndose con Aaron Gil (1.361°). Posteriormente, Tomás Barrios (134°) se citará con Alex Knaff (668°).

Todos los partidos de la serie se disputarán al mejor de tres sets con tie-break y con una definición al mejor de cinco puntos. Es decir, el equipo que consiga tres victorias se llevará la llave, por lo que toda definición posible quedará pactada para el 14 de septiembre.

La serie entre Chile y Luxemburgo contará con todos los detalles a través de la transmisión de Cooperativa Deportes y con el seguimiento en vivo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.