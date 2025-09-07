Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Chile inició su preparación para la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo nacional aguarda por sumar a Cristian Garin y Daniel Núñez.

El equipo chileno que disputará la Copa Davis comenzó este domingo sus entrenamientos en el Court Central "Anita Lizana" con miras a la serie frente a Luxemburgo por el Grupo Mundial I.

El combinado que no cuenta con Alejandro Tabilo y tampoco con Nicólas Jarry sumó a los invitados Nicolás Villalón, Benjamín Torrealba y Benjamín Pérez, quienes compartieron cancha con los seleccionados Tomás Barrios (134° del ATP), Matías Soto (272°) y Diego Fernández (1068°).

De esta manera, el capitán Nicolás Massú ya trabaja con parte del plantel que enfrentará a los europeos entre el sábado 13 a las 17:00 horas y el domingo 14 desde las 16:00 en el Parque Estadio Nacional.

Con esto, solo resta que el conjunto nacional sume a Cristian Garín (126°) y a Daniel Núñez (773°) para ultimar los preparativos de cara al duelo por la Copa Davis.

