Chile inició su preparación para la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

El equipo chileno que disputará la Copa Davis comenzó este domingo sus entrenamientos en el Court Central "Anita Lizana" con miras a la serie frente a Luxemburgo por el Grupo Mundial I.

El combinado que no cuenta con Alejandro Tabilo y tampoco con Nicólas Jarry sumó a los invitados Nicolás Villalón, Benjamín Torrealba y Benjamín Pérez, quienes compartieron cancha con los seleccionados Tomás Barrios (134° del ATP), Matías Soto (272°) y Diego Fernández (1068°).

De esta manera, el capitán Nicolás Massú ya trabaja con parte del plantel que enfrentará a los europeos entre el sábado 13 a las 17:00 horas y el domingo 14 desde las 16:00 en el Parque Estadio Nacional.

Con esto, solo resta que el conjunto nacional sume a Cristian Garín (126°) y a Daniel Núñez (773°) para ultimar los preparativos de cara al duelo por la Copa Davis.