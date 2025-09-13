Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Chile recibe a Luxemburgo por el Grupo Mundial I de la Copa Davis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue los resultados de los encuentros en Cooperativa.cl.

Chile recibe a Luxemburgo por el Grupo Mundial I de la Copa Davis
Chile recibe a Luxemburgo en el Court Central "Anita Lizana" por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, buscando dar un paso hacia los Qualifiers de las Finales 2026.

Sigue los resultados de los encuentros en Cooperativa.cl:

Sábado 13 de septiembre

  • Tomás Barrios vs. Alex Knaff. 19:00 horas aprox. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y sigue la transmisión de Cooperativa Deportes.

Domingo 14 de septiembre

  • Tomás Barrios y Matías Soto vs. Alex Knaff y Raphael Calzi. 15:30 horas.
  • Cristian Garin vs. Alex Knaff. 17:30 horas aprox.
  • Tomás Barrios vs. Aaron Gil. 19:30 horas aprox.

