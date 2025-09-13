Chile recibe a Luxemburgo por el Grupo Mundial I de la Copa Davis

Chile recibe a Luxemburgo en el Court Central "Anita Lizana" por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, buscando dar un paso hacia los Qualifiers de las Finales 2026.

Sigue los resultados de los encuentros en Cooperativa.cl:

Sábado 13 de septiembre

Cristian Garín vs. Aaron Gil. Segundo Set: 6-2, 0-0.

Tomás Barrios vs. Alex Knaff. 19:00 horas aprox.

Domingo 14 de septiembre

Tomás Barrios y Matías Soto vs. Alex Knaff y Raphael Calzi. 15:30 horas.

Cristian Garin vs. Alex Knaff. 17:30 horas aprox.