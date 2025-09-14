Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Chile se impuso a Luxemburgo en el dobles y accedió a las Qualifiers 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra nacional logró su tercer punto en la serie.

La dupla chilena conformada por Tomás Barrios y Matías Soto se impuso a Alex Knaff y Raphael Calzi, de Luxemburgo, con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3 en un resultado que le permitió al elenco nacional de Copa Davis asegurar su acceso a las Qualifiers 2026.

Los chilenos mostraron solidez en sus saques y lograron un quiebre temprano, lo que les permitió dominar el primer set sin mayores inconvenientes, cerrándolo con un contundente 6-2 y ejerciendo presión sobre sus rivales.

El segundo set fue más disputado. Luxemburgo se mostró más audaz, logrando quebrar el servicio chileno y manteniendo la ventaja hasta el final del set, que se adjudicó por 6-4, forzando un tercer set para definir el encuentro.

En la manga decisiva, Barrios y Soto exhibieron su jerarquía. Un quiebre al inicio del tercer set les permitió tomar el control del duelo y jugar con la presión sobre los europeos. Finalmente, se llevaron la victoria por 6-3, asegurando el punto y la serie para Chile.

Con este triunfo, Chile selló la serie por 3-0 ante Luxemburgo, garantizando su participación en los Qualifiers de la Copa Davis de febrero de 2026, instancia que se sorteará en noviembre próximo.

