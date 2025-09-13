Cristian Garin evitó una sorpresa mayúscula y le dio el primer punto a Chile en Copa Davis

El tenista chileno Cristian Garin (124° de la ATP) debió esforzarse más de la cuenta para darle a Chile el primer punto de la serie de Copa Davis ante Luxemburgo luego de vencer en tres sets a un crecido Aarón Gil García (1.361°).

Después de un inicio dentro del libreto, Garin sufrió con la resistencia que opuso el europeo y debió bregar hasta el tercer parcial para vencer por 6-2, 6-7 (1) y 6-2 en dos horas y 28 minutos.

El jugador nacional falló varios golpes fáciles, y sufrió también con la cancha del Court Central "Anita Lizana".

Ello se sumó a la resistencia del nacido en Málaga y nacionalizado luxemburgués, quien sin nada que perder se la jugó con todo en el segundo parcial para equiparar el marcador.

En el tercer parcial, Garin volvió por sus fueros y sus lagunas mentales fueron menos recurrentes. Ello se sumó a que el público se metió en el partido y terminó por acabar con la resistencia del europeo.