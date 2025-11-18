Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Copa Davis 2025?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este martes arrancó la fase final en Bologna, Italia.

En portada

Este martes arrancó el "Final 8" de la Copa Davis 2025, con los duelos de cuartos en el Super Tennis Arena en Bologna, en donde el anfitrión Italia buscará conquistar el tricampeonato.

La jornada arrancó con el triunfo de Bélgica sobre Francia, mientras que este miércoles Italia venció por 2-0 a Austria.

El jueves, en tanto, se disputarán dos series más: Alemania ante Argentina y República Checa contra España, que lamentó la baja por lesión de Carlos Alcaraz, el número uno del mundo.

Los cuartos de final de la Copa Davis 2025 tendrán transmisión en TV cable, en la señal de DirecTV Sports; y en streaming, en la plataforma DGO.

Revisa los horarios de los cuartos de final:

Martes 18 de noviembre

  • Bélgica 2-0 Francia

Miércoles 19 de noviembre

  • Italia 2-0 Austria

Jueves 20 de noviembre

  • España vs. República Checa. 06:00 horas
  • Argentina vs. Alemania. No antes de las 13:00 horas.

