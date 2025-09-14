Daniel Núñez tuvo un debut victorioso en Copa Davis

El tenista chileno Daniel Núñez (790° de la ATP) logró un debut triunfal en Copa Davis luego de vencer en tres sets al luxemburgués Louis Van Herck (1.293°) y así decretar el 4-0 definitivo en la serie disputada en el Court Central "Anita Lizana", del Parque Estadio Nacional.

El jugador nacional, de 24 años, tuvo un comienzo errático ante el público nacional que se quedó tras el triunfo en el dobles y dejó que el europeo tomara la ventaja, pero se recuperó y terminó venciendo por 7-6 (2), 4-6 y 10-4 en una hora y 43 minutos.

El chileno, hijo del exfutbolista de O'Higgins Mario Núñez, es habitual en torneos futuros y supo sacar adelante el partido con el apoyo del capitán Nicolás Massú, siempre pendiente de su pupilo.

El elenco nacional ahora deberá esperar a noviembre para conocer al rival que enfrentará en febrero de 2026 en las Qualifiers del Grupo Mundial.