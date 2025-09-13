El contundente triunfo de Tomás Barrios para aumentar la ventaja de Chile en Copa Davis
El tenista chileno Tomás Barrios (134° de la ATP) cumplió con las expectativas y reflejó en cancha la diferencia de ranking con el luxemburgués Alex Knaff (668°) para vencerlo en sets corridos.
El chillanejo hizo un correcto partido, y con contundencia se impuso por 6-1 y 6-2 en una hora y 15 minutos.
