El tenista chileno Tomás Barrios (134° de la ATP) cumplió con las expectativas y reflejó en cancha la diferencia de ranking con el luxemburgués Alex Knaff (668°) para vencerlo en sets corridos.

El chillanejo hizo un correcto partido, y con contundencia se impuso por 6-1 y 6-2 en una hora y 15 minutos.

