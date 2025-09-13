El tenista chileno Cristian Garin (124° de la ATP) debió esforzarse más de la cuenta para darle a Chile el primer punto de la serie de Copa Davis ante Luxemburgo luego de vencer en tres sets a un crecido Aarón Gil García (1.361°).

Después de un inicio dentro del libreto, Garin sufrió con la resistencia que opuso el europeo y debió bregar hasta el tercer parcial para vencer por 6-2, 6-7 (1) y 6-2 en dos horas y 28 minutos.

