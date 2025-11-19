Italia eliminó a Austria y enfrentará a Bélgica en las semifinales de la Copa Davis

Italia venció por 2-0 a Austria este miércoles en Bologna y se instaló en las semifinales de la Copa Davis 2025, en donde enfrentará al equipo de Bélgica.

Los italianos, anfitriones del "Final 8", celebraron con contundencia gracias a los triunfos de Matteo Berrettini (56° en la ATP) y Flavio Cobolli (22°), quienes no cedieron sets en sus respectivos partidos.

En el primer turno, Berrettini superó a Jurij Rodionov (177°) por 6-3 y 7-6(4); y posteriormente, Cobilli vapuleó a Filip Misolic (79°) con un 6-1 y 6-3 en poco más de una hora de juego.

En la semifinal, que se disputará el viernes, Italia enfrentará a Bélgica, que venció por 2-0 a Francia en su serie de cuartos este martes.

Los cuartos de final continuarán este jueves, con los duelos de España ante República Checa y Argentina contra Alemania.