Italia se impuso ante España y ganó su tercera Copa Davis de forma consecutiva
Flavio Cobolli abrochó el título con una remontada ante Jaume Munar
El equipo italiano se coronó campeón de la Copa Davis 2025 después de la remontada de Flavio Cobolli ante Jaume Munar (1-6, 7-6(5)y 7-5) que decantó la eliminatoria ante España (2-0).
Italia se proclamó dominadora del tenis mundial por tercera vez consecutiva y cuarta en su historia, en un torneo que dominó sin ceder un solo punto y en el que compitió sin sus dos mejores valores, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.
En el primer punto de Italia, Matteo Berrettini marcó el camino con una contundente victoria ante Pablo Carreño por 6-3 y 6-4, sentando las bases para un nuevo título de los "tanos".
Con este triunfo, el conjunto italiano logró su tercer título consecutivo y alcanzó el histórico registro que ostentaba en solitario Estados Unidos, cuando lo consiguió a principios de los años 70.