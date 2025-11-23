Italia se impuso ante España y ganó su tercera Copa Davis de forma consecutiva

El equipo italiano se coronó campeón de la Copa Davis 2025 después de la remontada de Flavio Cobolli ante Jaume Munar (1-6, 7-6(5)y 7-5) que decantó la eliminatoria ante España (2-0).

Italia se proclamó dominadora del tenis mundial por tercera vez consecutiva y cuarta en su historia, en un torneo que dominó sin ceder un solo punto y en el que compitió sin sus dos mejores valores, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

En el primer punto de Italia, Matteo Berrettini marcó el camino con una contundente victoria ante Pablo Carreño por 6-3 y 6-4, sentando las bases para un nuevo título de los "tanos".

Con este triunfo, el conjunto italiano logró su tercer título consecutivo y alcanzó el histórico registro que ostentaba en solitario Estados Unidos, cuando lo consiguió a principios de los años 70.