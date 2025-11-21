Italia venció a Bélgica y jugará la final de la Copa Davis por tercer año consecutivo

Italia venció por 2-0 a Bélgica este viernes en Bologna y clasificó por tercera vez consecutiva a la final de la Copa Davis, en donde defenderá su bicampeonato, gracias a los triunfos de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli en esta jornada.

En el primer turno de la jornada, Berrettini, 56° en el ranking mundial, superó sin contratiempos por 6-3 y 6-4 al belga Raphael Collignon (86°).

Las emociones llegaron en el segundo partido, que se extendió por más de tres horas, y con un tie-break para el recuerdo en el último set, en donde Cobolli (22°) salvó siete puntos de partido ante Zizou Bergs (43°) para ganar por 6-3, 6-7(5) y 7-6(15).

Al igual que en el partido con Austria, las victorias de Berrettini y Cobolli permitieron volver a descansar a los doblistas Andrea Vavassori y Simone Bolelli, y también al tercer singlista, Lorenzo Sonego.

En la final, Italia enfrentará al ganador de la llave que disputarán España y Alemania este sábado, desde las 08:00 horas (11:00 GMT).