Lleyton Hewitt recibió dura sanción por una agresión en Copa Davis

El capitán de la Copa Davis de Australia y exnúmero 1 del mundo, Lleyton Hewitt, fue sancionado con dos semanas de suspensión y una multa de 30.000 dólares australianos (unos 17.000 euros) por conducta ofensiva hacia un oficial antidopaje, según confirmó este martes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

La sanción será efectiva del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2025, para no afectar a la Copa Davis donde Australia se enfrenta a Bélgica el próximo sábado, y durante ese tiempo, Hewitt no podrá ejercer ninguna función vinculada al tenis, incluidas labores de entrenador, mentor o capitán.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2024, cuando Australia cayó en semifinales de la Copa Davis ante Italia en Málaga, y tras el encuentro, el extenista, ganador de dos Grand Slam, empujó a un voluntario que ejercía de acompañante antidopaje.

El exnúmero uno del mundo negó el cargo alegando defensa propia, pero la investigación de la ITIA —que incluyó análisis de vídeo, declaraciones de testigos y entrevistas— determinó que su comportamiento infringió el artículo 7.15.1.1 del Programa Antidopaje del Tenis (TADP).

El caso fue revisado por un tribunal independiente presidido por Michael Heron KC, que tras varias sesiones celebradas en junio y julio de 2025 en Sídney, concluyó que la versión de Hewitt "no cumplía con los requisitos de defensa propia" y que su conducta "no fue razonable ni proporcionada".