Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Massú por ausencias en Copa Davis: Tenemos un equipo que puede luchar de la mejor manera

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El líder del elenco nacional comentó las bajas de Jarry y Tabilo.

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, se refirió a las ausencias de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo de la serie que el elenco nacional jugará el próximo 13 y 14 de septiembre ante Luxemburgo.

"En el deporte siempre acontecen estas situaciones. Me encantaría tener al equipo completo, pero tenemos un equipo que puede luchar de la mejor manera", dijo el doble campeón olímpico en conferencia de prensa.

"Esto pasa y hay que estar atento para todas las situaciones que puedan pasar. Confío plenamente en los que están", añadió.

En ese sentido, el duelo válido por el Grupo Mundial I que se disputará entre el sábado 13 y domingo 14 de septiembre tendrá un equipo conformado por Cristian Garín (126° ATP), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°).

