Nicolás Massú anticipó la siguiente llave de Copa Davis: Ojalá nos toque en Chile

Chile hizo respetar la localía en el Court Central "Anita Lizana" y venció por un contundente 4-0 a Luxemburgo en la serie del Grupo Mundial de Copa Davis, consiguiendo su boleto para disputar las Qualifiers del certamen en febrero del próximo año.

Luego de la victoria de Matías Soto y Tomás Barrios en el dobles, el capitán del elenco nacional, Nicolás Massú, agradeció "a toda la gente que nos acompañó ayer y hoy. El apoyo de ustedes es fundamental, el tenis siempre ha sido un deporte espectacular, pero sin ustedes se hace más difícil".

El doble medallista de oro en Atenas 2004 proyectó el próximo desafío del equipo y apuntó en diálogo con TVN que "en febrero jugaremos con los mejores del mundo. Estamos cerca, hemos peleado en el Grupo Mundial muchos años y tenemos que dar vuelta la página de lo que pasó contra Bélgica".

En la misma línea, el "Vampiro" expresó su deseo de disputar la próxima llave nuevamente como dueños de casa: "Si me dan a elegir, lo único que pido es que ojalá nos toque en Chile, acá con nuestra gente da lo mismo el rival porque con su apoyo tenemos mas chances de ganar".

Sobre el trabajo realizado estos días, Massú reveló que "esta semana fueron invitados chicos muy jóvenes para que el día de mañana estén preparados. Estamos con ganas. Tengo una energía igual o mayor que hace 12 años cuando tomé al equipo".