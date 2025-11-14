¿Se baja de nuevo? Tabilo fue anunciado en exhibición en fecha de Copa Davis

El número uno de Chile Alejandro Tabilo fue anunciado como uno de los participantes del Ultimate Tennis Showdown (UTS), circuito de exhibición que está conformado por reglas distintas al tenis convencional, provocando sorpresa dado que este se jugará la misma fecha en que Chile afronte las Qualifiers de Copa Davis 2026.

El evento se disputará en México entre el 5 y 7 de febrero de 2026, por lo que coindice con la primera fase de Copa Davis poniendo en duda la presencia de Tabilo en una serie donde Chile espera por rival y sede.

Recordar que Alejandro Tabilo suma dos ausencias consecutivas en series coperas luego de bajarse de las series ante Bélgica, por razones físicas, y ante Luxemburgo, para priorizar su carrera.

Desde la Federación de Tenis de Chile se mostraron sorprendidos por el anuncio, dado que el zurdo nacido en Canadá no ha entregado información oficial.

"No tenemos mayor información, solo lo que aparece en redes sociales. No hemos tenido notificación de Alejandro ni de su entorno", expresaron desde el ente rector a La Tercera.