Se sorteó el cuadro final de Copa Davis: Argentina desafiará a Alemania

Argentina, único representante sudamericano en los cuartos de final de la Copa Davis se medirá ante Alemania, segundo cabeza de serie del evento a desarrollarse en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre.

El ganador de esta llave se verá las caras ante el triunfador de la serie que protagonizarán España y República Checa.

Mientras que por la parte del cuadro, Italia, actual monarca de la competición se verá las caras ante Austria.

El vencedor se encontrará en semifinales ante el triunfador de la llave ente Francia y Bélgica.