Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago11.5°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Se sorteó el cuadro final de Copa Davis: Argentina desafiará a Alemania

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El evento se definirá a partir del próximo 18 de nobiembre en Bolonia.

Se sorteó el cuadro final de Copa Davis: Argentina desafiará a Alemania
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Argentina, único representante sudamericano en los cuartos de final de la Copa Davis se medirá ante Alemania, segundo cabeza de serie del evento a desarrollarse en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre.

El ganador de esta llave se verá las caras ante el triunfador de la serie que protagonizarán España y República Checa.

Mientras que por la parte del cuadro, Italia, actual monarca de la competición se verá las caras ante Austria.

El vencedor se encontrará en semifinales ante el triunfador de la llave ente Francia y Bélgica.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Copa Davis (@copadavis)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada